В Ростовской области назвали территории с самым высоким уровнем ВИЧ-инфекции

Переносчиками ВИЧ чаще всего остаются мужчины и женщины 30-49 лет Фото: Александр ГЛУЗ

В Ростовской области по итогам 2021 года люди с ВИЧ-инфекцией живут во всех 55 территориях региона. При этом большая часть из них, около 74,8%, постоянно находятся в 16 городах и районах. Такие данные приводятся в докладе, который опубликовали на сайте донского правительства.

Так, большинство носителей ВИЧ регистрируют в Азове, Батайске, Волгодонске, городе Гуково, Каменске-Шахтинском, Новочеркасске, Новошахтинске, Ростове-на-Дону, Таганроге, Шахтах, Азовском, Аксайском, Белокалитвинском, Неклиновском, Красносулинском и Октябрьском районах.

При этом в городе Зверево заболеваемость превышена в 3,5 раза, в Новошахтинске - в 2 раза, в городе Гуково - в 1,9 раза.

В прошлом году обнаружили 1 372 ВИЧ-инфицированных, в том числе среди людей с туберкулезом. Общий показатель составил 32,7 случаев на 18,1 тысячи населения. Переносчиками заболевания чаще всего остаются мужчины и женщины 30-49 лет. По уровню распространенности ВИЧ донской регион занимает 46 место в стране и 4 место по ЮФО.

Жителям Дона напоминают: инфекция в основном передается при половых контактах и при введении запрещенных веществ внутривенным способом. Иногда болеют и малыши, которые заражаются от матери во время беременности, родов или грудного вскармливания. В прошлом году, например, было 4 подобных случая. Под наблюдением находились 123 ВИЧ-инфицированных ребенка и 361 носитель материнских антител, из них 203 спасли от заражения.

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