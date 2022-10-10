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Происшествия10 октября 2022 8:54

В Новочеркасске три человека пострадали в перевернувшемся «КамАЗе»

Причины случившегося уже уточняют сотрудники полиции
Ангелина СКИБА
Авария произошла на улице Крайней

Авария произошла на улице Крайней

Фото: Сергей ГАПОН

В Новочеркасске три человека пострадали в ДТП с «КамАЗом». Об этом сообщает отдел пропаганды УГИБДД России по Ростовской области.

По данным ведомства, несчастный случай произошел днем 9 октября на улице Крайней. Предварительно, 61-летний водитель, который управлял грузовиком, не справился с управлением и съехал с дороги. После этого машина опрокинулась.

В итоге пострадали: сам водитель и два его пассажира 28 и 47 лет. Им всем потребовалась разовая медицинская помощь. Сейчас обстоятельства этой аварии выясняют сотрудники полиции.

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