Двое взрослых и младенец попали в больницу после ДТП на трассе Егорлыкская - Кавалерский

В аварию попали Mitsubishi Lancer и Toyota Camry. Фото: отдел пропаганды УГИБДД

Три человека, в том числе годовалый малыш попали в больницу после аварии на трассе Егорлыкская - Кавалерский в Ростовской области. Об этом утром 10 октября сообщили в отделе пропаганды УГИБДД.

Предварительно, сегодня около 9 утра 27-летняя водитель Mitsubishi Lancer не справилась с управлением и выехала на встречную полосу. В этот момент произошло столкновение со встречной Toyota Camry.

- После удара пострадали все, кто находился в первой иномарке. Это сама владелица авто, 50-летняя женщина и младенец. Мальчика спасло удерживающее кресло, в ином случае травмы у него могли быть более тяжелыми, - рассказали в УГИБДД.

Жителей Дона призывают быть предельно осторожными на дорогах, особенно в непогоду. Сегодня в отдельных районах региона с утра прошел дождь, осадки также возможны в течение дня и вечером.

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Причины случившегося уже уточняют сотрудники полиции (подробности)