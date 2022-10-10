Партию иностранных сигарет изъяли из оборота в Ростовской области

Теперь магазин проверят также сотрудники Роспотребнадзора Фото: Олег УКЛАДОВ

В Ростовской области один из магазинов Новочеркасска поймали на хранении табачной продукции без опознавательных знаков и документов. Об этом сообщили в пресс-службе Южного таможенного управления.

Как пояснили в ведомстве, с проверкой в магазин пришли после сообщения о незаконной торговле. В итоге информация подтвердилась - в помещениях обнаружили 1 224 иностранные сигареты, которые не имели акцизных марок. Также никаких маркировок не заметили на партии из более 600 единиц товара, произведенного в России и странах ЕАЭС.

Часть продукции - сигареты иностранного производства - изъяли из оборота. После этого было возбуждено административное дело. Дополнительно все материалы отправили в Роспотребнадзор.

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