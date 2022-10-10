В Ростовской области парня подозревают в хранении наркотиков

Подозреваемый признался, что хранил наркотики для себя. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новочеркасске местного жителя подозревают в хранении наркотиков. Об этом 10 октября сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

По информации ведомства, при досмотре 18-летнего парня полицейские нашли у него небольшой пакет с запрещенным веществом. Подозреваемый признался, что хранил наркотики для себя. Его задержали.

- В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов...».На сегодняшний день решается вопрос об пресечении в виде заключении под стражу, - сообщили в ведомстве.

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(Подробности)