В Ростове впервые провели Первенство по баскетболу среди глухих и слабослышащих спортсменов

На соревнованиях победили донские юноши и девушки из Москвы Фото: Олег УКЛАДОВ

В Ростове-на-Дону впервые провели Первенство России по баскетболу среди глухих и слабослышащих спортсменов. Об этом сообщает пресс-служба ОСФСГ.

Известно, что соревнования на донской земле проходили с 30 сентября до 7 октября. В них приняли участие ребята из Белгородской, Ростовской, Челябинской областей, а также из Москвы и Санкт-Петербурга. Всего - пять команд юношей и три команды девушек.

По итогам нелегкой борьбы первое место среди юниоров завоевали донские спортсмены, второе место - гости из Урала, третье - из Северной столицы. Среди юниорок сильнейшими оказались москвички, серебро взяли спортсменки Белгородской области, бронзу - команда из Челябинской области.

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