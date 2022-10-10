Жителей Таганрога призвали к бдительности на улицах и в автобусах

Сообщать о бесхозных предметах и сумках нужно сотрудникам полиции Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростовской области власти Таганрога попросили жителей и гостей города сразу же сообщать в полицию о любых подозрительных предметах. Это объявление можно найти на сайте городской администрации.

- Просим вас соблюдать бдительность и немедленно информировать МВД о подозрительных предметах, оставленных без присмотра в местах массового пребывания людей и в общественном транспорте. Это позволит предотвратить угрозу совершения терактов, - говорится в сообщении.

К тексту также прикрепили памятку с правилами безопасности. Если вы заметили брошенный предмет или бесхозную сумку, лучше отойти от этого места как можно дальше. Запрещено трогать или переворачивать вещь. Если она лежит в здании, нужно выйти на улицу. Нельзя допускать людей к потенциально опасному месту.

Звонить по телефону можно только на приличном расстоянии от объекта. Обращаться следует по номерам «102» и «112».

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