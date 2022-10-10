Цифровая премьера черной комедии «Аврора» состоится в октябре

Эксклюзивная премьера черной комедии Романа Волобуева «‎Аврора»‎. Фото: предоставлено ПАО «Ростелеком»

26 октября состоится эксклюзивная премьера черной комедии Романа Волобуева «Аврора». Посмотреть картину можно будет в видеосервисах Wink и more.tv. Сериал пополнит линейку Wink Originals и more originals.

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Кадры со съемок

Саша Зорина (Лена Тронина) в 10 лет прославилась на всю страну главной ролью в народном блокбастере «Аврора». Спустя 15 лет она работает телефонным психологом в центре профилактики самоубийств, много пьет и без особого успеха пробует продолжить актерскую карьеру. Придя в себя после затяжного празднования своего 25-летия, она понимает, что абсолютно не помнит предыдущие четыре недели. Пытаясь восстановить события этого месяца, героиня начинает погружаться в свое прошлое, где все оказывается значительно страшней и опасней, чем она думала.

Режиссер «Авроры» Роман Волобуев известен уникальным авторским почерком, который зрители могли оценить в таких знаковых проектах, как «Последний министр» и «Просто представь, что мы знаем». В новой работе он по-прежнему ловко жонглирует жанрами, стилями и смыслами.

В сериале снялись такие актеры, как Кузьма Сапрыкин, Манана Тотибадзе, Катя Федина, Алексей Золотовицкий, Дмитрий Ендальцев, Сергей Епишев, Ольга Богомазова, Александр Голубков, Ольга Сутулова, Аня Чиповская, Сергей Гилев и другие.