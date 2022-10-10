В Ростовской области за год вне брака родилось 20,7% малышей

В прошлом году на свет появились 35,8 тысячи новорожденных Фото: Олег УКЛАДОВ

В Ростовской области по итогам 2021 года 20,7% малышей родились вне брака. Всего же в прошлом году на свет появились 35,8 тысячи новорожденных, из которых 51,9% оказались мальчиками. Эти цифры указали в итоговом докладе на сайте донского правительства.

Известно, что 37,5% детей были первенцами, 38,6% - родились вторыми в семье, 16,3% - третьими, 7,4% - четвертыми и последующими. Чаще всего мамами становились женщины 25-29 и 30-34 лет.

Добавим, на 1 января 2022 года численность населения Ростовской области составила 4,1 млн человек. Это на 27,7 тысячи или на 0,7% меньше, чем на 1 января 2021 года.

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