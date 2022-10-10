С 17 октября в Ростовской области изменится расписание электрички Таганрог - Ростов

Остальные поезда продолжат работу согласно действующему графику
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
С 17 октября в Ростовской области изменят расписание поезда № 6501 Таганрог - Ростов-на-Дону. Об этом предупреждает АО «Северо-Кавказская пригородная пассажирская компания».
Так, отправляться в донскую столицу состав теперь будет на минуту раньше, в 6:14. Соответственно, остановки по пути следования будут выполнять с таким же временным сдвигом. Прибытие в Ростов планируют на 7:49. Речь идет о пассажирском составе, который курсирует ежедневно.
Добавим, остальные поезда продолжать следовать со всеми остановками, согласно действующему графику.
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