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Общество10 октября 2022 13:03

С 17 октября в Ростовской области изменится расписание электрички Таганрог - Ростов

Речь идет о составе, который курсирует ежедневно
Ангелина СКИБА
Остальные поезда продолжат работу согласно действующему графику

Остальные поезда продолжат работу согласно действующему графику

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С 17 октября в Ростовской области изменят расписание поезда № 6501 Таганрог - Ростов-на-Дону. Об этом предупреждает АО «Северо-Кавказская пригородная пассажирская компания».

Так, отправляться в донскую столицу состав теперь будет на минуту раньше, в 6:14. Соответственно, остановки по пути следования будут выполнять с таким же временным сдвигом. Прибытие в Ростов планируют на 7:49. Речь идет о пассажирском составе, который курсирует ежедневно.

Добавим, остальные поезда продолжать следовать со всеми остановками, согласно действующему графику.

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