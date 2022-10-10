В Батайске на Тургенева столкнулись две легковушки, есть пострадавший

В аварию попали Kia Spectra и «ВАЗ-21074». Фото: отдел пропаганды УГИБДД

В Батайске на улице Тургенева в ДТП пострадал 60-летний водитель иномарки. Мужчина попал в больницу с травмами. Это произошло сегодня, 10 октября, сообщили в отделе пропаганды УГИБДД России по Ростовской области.

Автоинспекторы предварительно выяснили, что владелец Kia Spectra не предоставил преимущество в движении автомобилю «ВАЗ-21074». В итоге произошло столкновение.

Сейчас материалы по аварии уже изучают сотрудники полиции. Специалисты выяснят, при как обстоятельствах все произошло, а также почему пострадавший вовремя не уступил дорогу другому автомобилю.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Новочеркасске три человека пострадали в перевернувшемся «КамАЗе»

Причины случившегося уже уточняют сотрудники полиции (подробности)