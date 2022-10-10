В Ростове мужчину подозревают в краже бытовой техники

Общая стоимость украденного составила 130 тысяч рублей. Заработанные деньги он потратил на себя. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Ростове-на-Дону жителя Тацинского района подозревают в краже бытовой техники. Об этом 10 октября сообщили в пресс-слуэбе ГУ МВД по Ростовской области.

По информации ведомства, 42-летний мужчина занимался ремонтом в квартире. Когда хозяев не было дома, он воспользовался удобным случаем и вынес бытовую технику. Он вызвал транспорт для грузоперевозок и разместил объявление в Интернете. Общая стоимость украденного составила 130 тысяч рублей. Заработанные деньги он потратил на себя. Позже злоумышленника задержали.

- В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в пресс-службе.

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(Подробности)