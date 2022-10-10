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Общество10 октября 2022 13:40

В Ростове мужчину подозревают в краже бытовой техники

Злоумышленник вынес из квартиры вещей на 130 тысяч рублей
Лейла МИРИШОВА
Общая стоимость украденного составила 130 тысяч рублей. Заработанные деньги он потратил на себя.

Общая стоимость украденного составила 130 тысяч рублей. Заработанные деньги он потратил на себя.

Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Ростове-на-Дону жителя Тацинского района подозревают в краже бытовой техники. Об этом 10 октября сообщили в пресс-слуэбе ГУ МВД по Ростовской области.

По информации ведомства, 42-летний мужчина занимался ремонтом в квартире. Когда хозяев не было дома, он воспользовался удобным случаем и вынес бытовую технику. Он вызвал транспорт для грузоперевозок и разместил объявление в Интернете. Общая стоимость украденного составила 130 тысяч рублей. Заработанные деньги он потратил на себя. Позже злоумышленника задержали.

- В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в пресс-службе.

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