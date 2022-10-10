Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
+14°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество10 октября 2022 13:43

В Ростове ищут пропавшего 18-летнего парня

Молодой ростовчанин ушел из дома 2 октября
Анастасия ТАЛЫЗИНА
Ростовчанин ушел из дома 2 октября. Фото: сайт отряда "ЛизаАлертЮг".

Ростовчанин ушел из дома 2 октября. Фото: сайт отряда "ЛизаАлертЮг".

Ростовчанин Николай Кудрявцев попал в списки без вести пропавших. Об этом сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт Юг».

По данным волонтеров поискового отряда, молодой человек исчез 2 октября. У парня русые волосы, светло-голубые глаза. Рост — 163 сантиметра. В последний раз, когда его видели, на ростовчанине была желтая майка, камуфляжные брюки и белые кеды.

Всем, кто может что-то знать о пропавшем, просьба сообщить поисковому отряду «Лиза Алерт Юг».

АЛЛО!

8 (800) 700-54-52 ИЛИ 112