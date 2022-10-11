В Волгодонске стартовали игры школьной лиги интеллектуального клуба «Эврика»

Фото:​ Управление информации и общественных связей​ Ростовской АЭС

Два тура по 12 вопросов каждый, спортивная версия популярной игры «Что? Где? Когда?», вопросы на знания, логику и эрудицию, подготовленные авторами игр XIII синхронного чемпионата для школьников «Южный ветер».

Команда лицея №11 «Дока», оправдав своё название, по итогам игры заняла первое место. Серебряными призерами стали учащиеся лицея №16, а третьими стали воспитанники телестудии станции юных техников. «Современные школьники буквально на «ты» с компьютерными технологиями, поэтому их развитие не может сводиться только к обучению конкретным школьным предметам. Важно развивать у школьника умение логически мыслить, анализировать и получать информацию из разных источников, обобщать её и конкретизировать. На Ростовской АЭС это понимают и предоставляют возможность молодому поколению этим заниматься, в том числе, и через интеллектуальные игры», - отметил заместитель директора по управлению персоналом атомной станции Михаил Рябышев.

Фото:​ Управление информации и общественных связей​ Ростовской АЭС

С 2009 года в Информационном центре атомной станции при поддержке профсоюзной организации Ростовской АЭС проводятся интеллектуальные игры, в которых принимают участие команды городских предприятий, школьники, преподаватели, целые семьи. Учредителями интеллектуального клуба «Эврика» является Ростовская АЭС и городская станция юных техников.