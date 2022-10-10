В Ростовской области более 100 сайтов заблокировали за нелегальную торговлю лекарствами

Будущие врачи быстро нашли сайты-нарушители Фото: Анастасия ОСИПОВА

В Ростовской области за нелегальную торговлю лекарствами заблокировали более 100 сайтов. Об этом 10 октября сообщает управление Росздравнадзора.

Масштабную работу выявлению опасных интернет-страничек провели студенты-медики. Они решили помочь в этом деле, вдохновившись работой специалистов надзорного ведомства.

Будущие врачи быстро нашли сайты-нарушители, торгующие в сети незарегистрированными и психоактивными препаратами. В том числе, удалось закрыть порталы, владельцы которых наживались на дорогих лекарствах для лечения ВИЧ, Гепатита С и онкологии.

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