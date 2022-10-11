На ремонт дороги в селе Чалтырь направят 1,7 миллиона рублей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В донском селе отремонтируют одну из местных дорог. На создание проекта для проведения работ планируется направить более 1,7 миллиона рублей. Об этом сообщается на федеральном сайте госзакупок.

Конкурс был объявлен администрацией Чалтырского сельского поселения. Все желающие принять в нем участие могут подать свои заявки до 26 октября. Затем конкурсная комиссия определит победителя, который займется подготовкой проекта и изыскательскими работами для проведения капитального ремонта внутрипоселковой дороги на улице Гагарина в селе Чалтырь Мясниковского района Ростовской области.

Финансирование будет осуществляться из местного бюджета. Работы будут производиться в два этапа, но полностью их планируется выполнить к 31 декабря 2023 года.

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Средства выделят из местного бюджета.