114 участков дорог обновили в рамках нацпроекта в Ростовской области

Активные дорожные работы сейчас ведутся на территории муниципалитетов Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» завершен ремонт на 114 участках проезжей части. Об этом сообщили в региональном министерстве транспорта.

- Всего по итогам года в нормативное состояние должны привести 148 дорожных объектов, но эта цифра увеличивается до 151 за счет дополнительных участков. Сейчас специалисты фактически уложили 2,4 млн кв. метров верхних слоев дорожной одежды. Это 89,4% от запланированного показателя, - рассказал заместитель губернатора - глава донского Минтранса Владимир Окунев.

Добавим, активные работы сейчас ведутся на территории муниципалитетов, там собираются обновить 93 объекта. Новый асфальт уложат на протяжении почти 130 км.

Заключены также новые контракты на ремонт трех улиц в Батайске общей протяженностью 1,76 км. Речь идет о дорогах на Воровского от Тельмана до Пугачева, на Ворошилова от Крупской до Садовой и на Полевой.

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