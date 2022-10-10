Ростов оказался на втором месте по росту цен на жилье

По темпам роста цен на первичку Ростов опередила только Казань. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Ростов-на-Дону занял второе место в стране среди других городов-миллионников по уровню подорожания квартир в новостройках. Такие данные приводит популярный сервис о поиске жилья.

Согласно данным сервиса, в донской столице стоимость одного квадратного метра в новостройке выросла 46% и составила 117,3 тысячи рублей. По темпам роста цен на первичку Ростов опередила только Казань, где стоимость квадратного метра увеличилась на 47% до 177,7 тысячи рублей. Столица нашей Родины, Москва, заняла в этом рейтинге 14 место. Здесь один квадратный метр оценивается в среднем в 321,2 тысячи рублей.

При этом жилье на вторичном рынке в Ростове подорожало на 35%. Цена квадратного метра в столице в третьем квартале этого года составила 103,4 тысячи рублей, что больше показателя аналогичного периода 2021 года.

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