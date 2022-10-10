В Ростовской области пешеход получил травмы в столкновении грузовиков. Фото: ГИБДД по РО.

В Ростовской области столкнулись два грузовика. Об этом сообщили в отделе пропаганды ГИБДД донского региона.

Инцидент произошел в понедельник, 10 октября, около половины одиннадцатого утра на трассе "Волгодонск-Дубовское". По предварительным данным, 49-летний водитель автомобиля "КАМАЗ" с прицепом ехал в сторону Волгодонска и врезался в остановившуюся "ГАЗель Бизнес". От сильного удара машина по инерции двинулась вперед, наехала на «колесоотбойный брус» и перевернулась, сбив стоящего на обочине пешехода, который являлся пассажиром "ГАЗели".

В результате аварии пострадал 57-летний пешеход. Его отвезли в ближайшую больницу прибывшие к месту происшествия медики скорой помощи.

- В настоящее время по факту ДТП проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - отмечается в сообщении.

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Детей доставили в больницу.