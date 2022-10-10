В ноябре станут известны новые тарифы на услуги ЖКХ в Ростовской области. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростовской области анонсировали очередной рост тарифов на коммунальные услуги. Об этом сообщил глава службы по тарифам Ростовской области Алексей Лукьянов.

Он отметил, что рос тарифов обусловлен введением санкций, так как заметно возросли цены на различные материалы и комплектующие. Из-за этого ресурсоснабжающие организации столкнулись с некоторыми сложностями.

- Это привело к скачку цен на водопроводные трубы уже к марту этого года. К лету цены немного снизились. В настоящее время они ниже уровня действующей инфляции. Поэтому для качества работы, все эти изменения должны быть отражены в тарифах, - отметил Лукьянов.

Глава службы по тарифам также заявил, что запланирован рост не только тарифов, но также и МРОТ во всех бюджетных организациях.

Новые тарифы будут утверждены к 20 ноября. Цены возрастут на электроэнергию, сбытовые надбавки, на газ, на водоснабжение, теплоснабжение и водоотведение, а также на вывоз мусора.

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