Ростовчанку осудят за торговлю фальсифицированным алкоголем. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове осудят 56-летнюю местную жительницу. В отношении нее было возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ "Хранение в целях сбыта и сбыт продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей". Об этом сообщили в региональном управлении следственного комитета.

Следователи выяснили, что в августе 2022 года женщина, будучи продавцом в магазине, незаконно продала местному жителю, который на самом деле являлся оперативником, бутылку алкоголя, который мог быть опасен для жизни и здоровья потребителей.

На допросе она полностью признала свою вину.

- В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, - отмечается в сообщении.

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