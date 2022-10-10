Донские следователи выясняют обстоятельства падения из окна трехлетнего ребенка. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове следователи выясняют обстоятельства травмирования трехлетнего ребенка. Об этом сообщили в региональном управлении следственного комитета.

В настоящее время удалось выяснить, что инцидент произошел 9 октября. Оставшись без присмотра родителей, малыш забрался на подоконник и выпал из открытого окна квартиры на шестом этаже.

К счастью, ребенок остался жив. Он был госпитализирован медиками прибывшей к месту происшествия скорой помощи. Сейчас врачи продолжают борьбу за его жизнь.

- В ходе проверки следствием будут установлены все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - отмечается в сообщении.

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