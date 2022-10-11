Отключения света в Ростове-на-Дону 11 октября 2022 года: масштабные обесточивания затронут разные районы

Новые отключения света анонсировали в Ростове. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Отключения света в Ростове-на-Дону 11 октября 2022 года: горожан ждут масштабные отключения электричества. Будут обесточены сразу несколько районов, света не будет на протяжении почти всего рабочего дня.

Это плановые отключения. Причиной станет проведение технических работ. Об этом сообщают на сайте в компании "Донэнерго".

Во вторник, 11 октября, с 9 до 15 часов свет отключат на ул. 3-я Баррикадная 2-32, 7-41; ул. Крупской 30-54; ул. Красная 1-49, 2-30; пр. Стачки 80-122; ул. 2-я Кольцевая 104-118, 109-135; ул. 4-я Кольцевая 69-73А, 75, 66-84.

С 9 до 17 часов будут обесточены дома на ул. Днепропетровская 8, 10/98, 10 А; ул. Брестская 9, 9А; ул. 26 Июня 98А; просп. Коммунистический 33/3; ул. 2-я Краснодарская 82, 82/1, 82/2, 84, 84/2; ул. Восточная 30-48, 31-37; ул. М.Горького 247; ул. Закруткина 1-23, 2-24; ул. Мясникова 21-39; ул. Советская 2-12; ул. 13-я линия 12-32, 5-27; ул. 15-я линия 14-32, 13-27; ул. 17-я линия 1-25, 2-24; ул. 19-я линия 2-10; ул.1-я линия 31-59, 40-56; ул. Красная 30-82, 51-97; ул. 6-я Кольцевая 91-95, 78-86; просп. Стачки 122-156, 162, 150, 148; ул. Фестивальная 8, 12; пер. Аэроклубовский 38-52, 41-47; ул. Мечникова 77, 77А; ул. Юфимцева 10, 12/1, 14, 14/1 14/2; просп. Нагибина 5, 7.

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