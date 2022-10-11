В Таганроге сгорел автомобильный гараж. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Таганроге среди ночи вспыхнул автомобильный гараж. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

Инцидент произошел во вторник, 11 октября, около трех часов ночи на улице 3-ей Садовой во дворе дома № 6А. Там загорелся автомобильный гараж. Очевидцы незамедлительно вызвали бригаду пожарных к месту происшествия.

К моменту прибытия огнеборцев пламенем было охвачено 48 квадратных метров помещения. Ликвидировать пожар удалось к 3:35. К счастью, в огне никто не пострадал. Причина его возникновения пока остается неизвестной, ее выяснят специалисты и оценят причиненный ущерб.

- Для тушения пожара привлекались семь человек личного состава и две единицы техники, - отмечается в сообщении.

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Причины случившегося еще выясняют.