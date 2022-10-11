В Ростовской области из-за столкновения с опорой ЛЭП госпитализирован водитель

Женщина, сидящая за рулем, не справилась с управлением. Фото: управление ГИБДД по Ростовской области.

В понедельник, 10 октября, около 5 часов утра, на автодороге А-270 «Дон» - Новошахтинск – граница с Украиной» автомобиль «Лада Гранта» столкнулся с опорой ЛЭП. Об этом сообщает управление ГИБДД по Ростовской области.

По данным ведомства, 29-летний водитель, управляя автомобилем , двигался по маршруту Ростов-на-Дону – Гуково. Женщина, сидящая за рулем, не справилась с управлением. В результате чего произошел занос автомобиля.

Машина наехала на опору, а водитель пострадала и была госпитализирована в ближайшее медучреждение. Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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