Строительство новых микрорайонов рядом с Западной хордой планируют в Ростове-на-Дону

Западную хорду должны построить до 2025 года Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Строительство Западной хорды в Ростове-на-Дону предполагает развитие трех новых жилых микрорайонов. Об этом губернатор Василий Голубев сообщил на совещании в администрации донской столицы.

- Речь идет о планах по дальнейшему развитию Ростова, связанных со строительством Западной хорды. Как минимум три новых микрорайона потенциально просматривается, - цитирует donnews.ru Василий Голубева.

К слову, похожее заявление глава региона уже делал в апреле 2022 года. Тогда было озвучено, что частные деньги, вложенные в проект, могут окупаться «за счет строительства и продажи жилых объектов рядом с новой трассой».

Добавим, создание Западной хорды планируют провести в два этапа до 2025 года. Новую дорогу должны протянуть от трассы А-280 Ростов - Таганрог до моста через реку Дон на Западном обходе (Всесоюзная - Западное шоссе). Этот маршрут пройдет через Мясниковский, Советский и Железнодорожный районы города.

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