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Общество11 октября 2022 7:28

В Ростовской области водитель «девятки» наехал на подростка

15-летний города Шахты был отправлен в больницу
Анастасия ТАЛЫЗИНА
Машина сбила пешехода, переходившего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Фото: управление ГИБДД по Ростовской области.

Машина сбила пешехода, переходившего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Фото: управление ГИБДД по Ростовской области.

В городе Шахты Ростовской области водитель ВАЗ 2109 наехал на 15-летнего подростка. Из-за чего тот попал в больницу. Об этом информирует управление ГИБДД по Ростовской области.

Происшествие случилось 11 октября в 8:15 на перекрестке улиц Платова и Некрасова. По предварительным данным, 19-летний водитель «девятки» наехал на 15-летнего пешехода, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП несовершеннолетний получил травмы и был доставлен в больницу. Сейчас полиция устанавливает обстоятельства инцидента.

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