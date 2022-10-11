В Ростовской области стартовала «Неделя без турникетов»

Фото: официальная страница Лидии Новосельцевой в соцсетях

Ребята познакомятся с работой промышленных предприятий, а также смогут определиться, какую профессию выбрать в будущем.

Акция стартовала на базе ДГТУ. На открытии акции присутствовали ректор вуза Бесарион Месхи, депутат Госудумы РФ Лариса Тутова, министр промышленности и энергетики Ростовской области Андрей Савельев, зампредседателя Ростовского регионального отделения ООО «Союз Машиностроителей России», депутат гордумы донской столицы , советник управляющего директора ПАО «Роствертол» Лидия Новосельцева.

Фото: официальная страница Лидии Новосельцевой в соцсетях

— Хочу напомнить, что ведущие государственные корпорации и машиностроительные холдинги в нашем регионе принимают активное участие в организации и проведении мероприятий «Недели без турникетов». Это - Ростсельмаш, Росвертол, НЭВЗ, ТАНТК им. Беривева, РЭРЗ, Алмаз, Градиент и многие другие компании машиностроительной отрасли, а также - ведущие ВУЗы Юга России: Южный федеральный университет, ЮРГПУ (НПИ) и, конечно, самое активное участие в акциях «Недели без турникетов» принимает ДГТУ. По итогам весенней акции, которая прошла в этом году, лучшие результаты продемонстрировала Ростовская область. Безусловно, это наша общая заслуга, — сказала в своем выступлении Лидия Новосельцева.

Андрей Савельев, обращаясь к ребятам, рассказал, что сегодня на донских предприятиях реализуется большое количество новых проектов и есть потребность в квалифицированных специалистах.

Например, только для предприятий Таганрога необходимо порядка 2,5 тыс. сотрудников.