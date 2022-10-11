В Ростове с 18 октября до 23 декабря ограничат движение на улице Страны Советов

Улицу Страны Советов перекроют частично Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Ростове-на-Дону с 18 октября до 23 декабря 2022 года частично перекроют улицу Страны Советов. Об этом водителей предупреждает городской департамент автодорог.

- Ограничение проезда введут на участке от дома №46 до дома №48А, - уточнили власти.

Известно, что новое изменение дорожного движения ожидается из-за проведения капитального ремонта канализационной сети.

Напомним, ранее сообщалось, что ограничительные знаки также должны выставить на Привокзальной от Гвардейского до Красноармейской. Это нововведение будет действовать с 15 октября до 18 декабря.

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