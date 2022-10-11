Дебиторскую задолженность компании «Евродон» повторно выставили на торги

Аукцион объявил конкурсный управляющий Фото: Евгения ГУСЕВА

На торги снова выставили дебиторскую задолженность компании «Евродон», которая была зарегистрирована в Ростовской области. Информацию об этом можно найти на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве.

Известно, что аукцион объявил конкурсный управляющий на основании решения Арбитражного суда. Всего заявлено несколько лотов, каждый из которых представляет собой долги, которые можно будет требовать в законном порядке.

Так, например, право взыскания 818,386 млн рублей продают за 736,5 млн рублей, стоимость претензий на 120 млн рублей продают за 108 млн рублей. Отмечается, что начальная цена будет действовать 25 рабочих дней, потом ее могут постепенно снижать.

Напомним, «Евродон» - бывший крупный производитель мяса индейки и утки.В 2021 году основателя компании в судебном порядке признали банкротом, после этого была введена процедура реализации имущества.

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