В Ростове от гриппа привили 280 тысяч человек, 767 тысяч вакцинировали от COVID-19

Работают 25 стационарных и 8 мобильных пунктов вакцинации Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростове уже более 280 тысяч человек прошли вакцинацию от гриппа, а также более 767 тысяч привились от коронавируса. Об этом утром 11 октября сообщил сити-менеджер Алексей Логвиненко.

- В наличии сейчас имеется 18,5 тысяч доз препарата «Спутник V» для защиты от CIOVID-19. Работают 25 стационарных и 8 мобильных пунктов вакцинации. От коронавируса круглосуточно прививают в больнице №8. Вакцины против гриппа в поликлиниках также достаточно, - рассказал Алексей Логвиненко.

Добавим, в донской столице также можно вызвать прививочные бригады на предприятия. Заявки на проведение подобных мероприятий нужно оставлять через кол-центр ближайшей поликлиники.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростовской области более 100 сайтов заблокировали за нелегальную торговлю лекарствами

Это итог масштабной работы студентов- медиков и сотрудников Росздравнадзора (подробности)