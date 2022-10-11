В Ростовской области подростка на электросамокате сбила иномарка

В Ростовской области в аварии пострадал 15-летнйи школьник. Фото: пресс-служба ГУ МВД по РО

В Ростовской области, в селе Самарском Азовского района, произошло ЧП, сообщили в областной ГИБДД. Там под колеса «Хендай Акцента» попал 15-летний школьник, который решил прокатиться на электросамокате.

По предварительным данным, в аварии виновен водитель автомобиля, который не выдержал безопасную дистанцию.

- По факту аварии проходит проверка, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

В ведомстве добавили, что подростка с травмами различной степени тяжести увезли в больницу.

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