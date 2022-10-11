Власти Новочеркасска рассказали, когда в городе начнут отопительный сезон

Подачу тепла в больницы, школы и детсады планируют начать раньше срока Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Ростовской области власти Новочеркасска сообщили, что отопительный сезон в городе стартует с 15 октября, однако подачу тепла в больницы, школы и детсады могут начать раньше срока.

- Из-за похолодания и дождей и для профилактики вирусных инфекций необходимо отапливать социальные учреждения уже на этой неделе. С 15 октября следует запустить отопление в жилых домах, - поставил задачу глава администрации города Юрий Лысенко.

Добавим, до 12 октября в Новочеркасске должны завершить заполнение систем, после этого можно будет обогревать помещения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Прогноз погоды на зиму 2022 — 2023 в Ростовской области опубликовали в гидрометцентре

Декабрь будет холодным, а вот в январе и феврале температура окажется выше, чем обычно (подробности)