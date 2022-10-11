Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
+14°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество11 октября 2022 9:30

Власти Новочеркасска рассказали, когда в городе начнут отопительный сезон

Уже на этой неделе отопление должны включить в социальных учреждениях
Ангелина СКИБА
Подачу тепла в больницы, школы и детсады планируют начать раньше срока

Подачу тепла в больницы, школы и детсады планируют начать раньше срока

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Ростовской области власти Новочеркасска сообщили, что отопительный сезон в городе стартует с 15 октября, однако подачу тепла в больницы, школы и детсады могут начать раньше срока.

- Из-за похолодания и дождей и для профилактики вирусных инфекций необходимо отапливать социальные учреждения уже на этой неделе. С 15 октября следует запустить отопление в жилых домах, - поставил задачу глава администрации города Юрий Лысенко.

Добавим, до 12 октября в Новочеркасске должны завершить заполнение систем, после этого можно будет обогревать помещения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Прогноз погоды на зиму 2022 — 2023 в Ростовской области опубликовали в гидрометцентре

Декабрь будет холодным, а вот в январе и феврале температура окажется выше, чем обычно (подробности)