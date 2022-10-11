Житель Ростовской области умер после нападения уличной кошки

Пострадавший после нападения не обратился вовремя в больницу Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Ростовской области мужчина умер после нападения уличной кошки. Это единственный подобный случай в регионе за 2021 год. Об этом говорится в итоговом докладе на сайте донского правительства.

- Зарегистрирован один летальный случай гидрофобии у жителя Шахт от укуса бродячей кошкой. Неблагоприятный исход зафиксировали из-за очень позднего обращения за медицинской помощью, - указано в тексте.

Уточним, гидрофобия - еще одно название бешенства - опасного вирусного инфекционного заболевания, которое приводит к летальному исходу.

Власти отмечают, что риск подобного инфицирования в том числе зависит от количества бесхозных собак и кошек. Добавим, в прошлом году частота нападений диких животных составило 100 случаев или 2,39 на 100 тысяч населения. Это на 13,4% меньше, чем в 2020 году.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове пешеход распылил перцовый баллончик в лицо водителю

Ссора произошла из-за машины на тротуаре (подробности)