В Ростове построят новую дорогу от улицы Зорге до Мильчакова

Протяженность дороги составит 616 метров. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове-на-Дону построят новую дорогу между улицами Зорге и Мильчакова. Об этом сообщил сити-менеджер Алексей Логвиненко на совещании с губернатором.

Объект планируется завершить к 1 сентября 2023 года. Это будет двухполосная дорога протяженностью 616 метров. Вдоль нее будут располагаться тротуары шириной два метра.

— Стоимость дороги — 229 млн рублей. В бюджет города на 2023 год мы свою долю — почти 90 млн рублей — заложим. После этого попросим вас, Василий Юрьевич, о софинансировании из областного бюджета, — прокомментировал глава администрации.

Напомним, в Западном микрорайоне продолжается строительство школы в границах улицы Зорге, Мильчакова и Благодатной. На возведение учебного заведения было выделено около 1,6 млрд рублей.

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