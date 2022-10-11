Клиентам онлайн-банка рекомендуют устанавливать самоограничения на операции

Пользователи онлайн-банка выбирают методы защиты в виде ограничений на операции. Так, в ВТБ подобные ограничения с начала октября установили более 200 тысяч, а в сентябре – более 850 тысяч пользователей.

В банке предлагают установить лимиты на операции в онлайн-банке, а также возможность скрыть баланс и остатки по счетам на главном экране приложения. Клиенты могут самостоятельно ограничивать вывод кредитных средств со своих счетов, даже если мошенники получили к ним доступ. Пользователь может ограничить удаленный доступ к его счетам, чтобы обслуживание происходило исключительно в офисах.

- Методы защиты средств клиентов на банковском рынке постоянно совершенствуются. Сейчас планируется запуск самоограничений по онлайн-кредитованию, применение технологий и экспертиз, чтобы в моменте понимать – берет ли клиент кредит самостоятельно или под влиянием третьих лиц, и при необходимости – предостеречь его от негативных финансовых последствий, – прокомментировал старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента цифрового бизнеса Никита Чугунов.

Если у клиента уже имеется кредит или нет необходимости его оформлять в будущем, он сможет поставить отметку в цифровом канале об ограничении в получении кредитных средств онлайн. Когда клиенту понадобятся кредитные средства, ему нужно будет дополнительно подтвердить этот факт банку.