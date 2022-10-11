Депутат Госудумы от Ростовской области Екатерина Стенякина попала в списки СБУ

Екатерина Стенякина пошутила, что СБУ выбрала ее симпатичную фотографию. Фото: Телеграм-канал Екатерины Стенякиной.

Служба безопасности Украины в Винницкой области объявила депутата РФ от Ростовской области Екатерину Стенякину в розыск. Об этом парламентарий написала в своем Телеграм-канале.

Судя по опубликованному изображению, Екатерине Стенякиной присвоена категория «лицо, скрывающееся от органов досудебного расследования».

- Помимо всех санкций СБУ объявило меня в розыск, - отметила депутат. - Отличный день сегодня! Работаем дальше!

Немного подумав, Екатерина Стенякина пошутила, что СБУ выбрала ее симпатичную фотографию.

В розыск парламентарий была объявлена 3 мая, но вот в открытых источниках информация появилась только сейчас. Екатерина Стенякина проходит по уголовному делу УК Украины, связанному с посягательством на территориальную целостность государства.

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Об этом Екатерина Стенякина рассказала в своих соцсетях (подробнее)