Минцифры поможет гражданам бороться с киберугрозами . Фото: предоставлено ПАО «Ростелеком»

В рамках реализации федерального проекта «Информационная безопасность» национальной программы «Цифровая экономика» Минцифры России совместно с СПбГУТ и «РТК-Солар» запустили три спецпроекта для повышения информированности граждан, в том числе детей и подростков, о безопасном поведении в интернете и привлечение их внимания к вопросам кибербезопасности.

Одной из целей первого этапа программы повышения киберграмотности стала популяризация темы кибербезопасности с помощью вовлекающих форматов.

- Цель наших проектов – создавать их полезными, понятными широким слоям населения, а также безопасными, - пояснил Директор Департамента обеспечения кибербезопасности Минцифры России Владимир Бенгин. - Соблюдение всего нескольких простых правил кибергигиены позволит людям защитить себя от 80% киберугроз. Чтобы обучить граждан этим правилам, важно рассказывать о них в тех форматах и на тех площадках, которыми люди пользуются ежедневно.

Первый проект ориентирован на борьбу с кибербуллингом – травлей в соцсетях или мессенджерах. Он рассчитан на подростков - одну из наиболее уязвимых в интернете групп граждан. В рамках проекта популярные блогеры расскажут собственные истории о том, как столкнулись и справились с кибербуллингом. Узнать о правилах поведения в подобных ситуациях можно будет на специальном веб-ресурсе.

Второй проект «КиберЗОЖ» посвящен созданию надежных паролей и популяризации двухфакторной аутентификации. В рамках проекта создан веб-ресурс, благодаря которому пользователи узнают, как создавать надежные пароли, защитить мобильное устройство и проверить сайты на безопасность.

- Мы планируем по-настоящему масштабную всероссийскую программу по борьбе с киберугрозами в отношении пользователей. Это важная социальная проблема, и мы, как лидер в сфере кибербезопасности, считаем эту задачу одной из приоритетных, – подчеркнул генеральный директор «РТК-Солар» Игорь Ляпунов.