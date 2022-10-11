Подготовку к осенне-зимнему периоду завершили в аэропорту Платов

Сейчас в аэропорту Платов продолжает действовать запрет на прием и отправление рейсов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростове-на-Дону аэропорт Платов готов к работе в осенне-зимний период. Это подтвердила специальная комиссия, заявили в пресс-службе донской аэрогавани.

- Несмотря на действующее ограничение полетов гражданской авиации, были выполнены в полном объеме мероприятия по подготовке персонала, объектов инфраструктуры и спецтранспорта. Аэропорт готов к возобновлению авиасообщения в любой момент времени, - говорится в сообщении.

Добавим, учения в рамках сезонной подготовки были посвящены отработке взаимодействия между службами аэропорта в случае нештатной ситуации. Эти тренировки прошли успешно, специалисты грамотно выполнили все поставленные задачи.

Напомним, сейчас в аэропорту Платов продолжает действовать запрет на прием и отправление рейсов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Жителям Ростовской области показали, как проходят занятия мобилизованных бойцов

Ролик о том, как проходит обучение на полигонах, опубликовал глава региона (подробности)