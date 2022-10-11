В Ростовской области в ДТП с грузовиком погиб водитель легковушки

Легковушку от силы удара смяло, как лист бумаги. Фото: УГИБДД по Ростовской области

В Багаевском районе в аварии с грузовиком погиб водитель «ВАЗ- 2107». Трагедия произошла днем 11 октября на автодороге «Ростов-Волгодонск».

По информации отдела пропаганды УГИБДД по Ростовской области, 21-летний водитель «ВАЗ» не выбрал безопасную скорость и выехал на встречную полосу. В результате легковушка на высокой скорости влетела в грузовик.

- В результате ДТП водитель автомобиля Ваз-2107 скончался на месте. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего, - сообщили в ведомстве.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Жителям Ростовской области показали, как проходят занятия мобилизованных бойцов

Ролик о том, как проходит обучение на полигонах, опубликовал глава региона (подробности)