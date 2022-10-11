Самую большую школу Ростовской области планируют возвести раньше срока

Новая школа займет территорию в 3,3 га. Фото: сайт правительства Ростовской области

Самую большую школу в Ростовской области, которую сейчас возводят в донской столице, планируют завершить раньше срока. Занятия в новом образовательном учреждении могут начаться уже с 1 сентября 2023 года. Об этом перед губернатором Василием Голубевым отчитался подрядчик.

- Строится крупнейшая в Ростове-на-Дону школа. Подрядчик обещает сдать ее досрочно. Возведение подобных объектов крайне важно для города-миллионника: и для существующих, и для новых микрорайонов, - подчеркнул Василий Голубев.

Речь идет об учебном заведении, которое строят в Советском районе донской столицы, недалеко от ЮФУ. Контракт выполнение этого задания был заключен в апреле 2021 года. После этого стоимость материалов и комплектующих поднялась, но работы не остановили. Сейчас проект полностью обеспечен финансированием, сообщают власти.

Новая школа займет территорию в 3,3 га. На этом участке будет находиться не только само здание, но и стадион и различные спортплощадки. В самой постройке, кроме классов, будут три спортзала и столовая на 650 мест. Сейчас на объекте монтируют инженерные системы, лифты, начали отделку помещений. Общая готовность составляет 73%.

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