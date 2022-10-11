18-летнего парня в желтой футболке девять дней не могут найти в Ростове-на-Дону. Фото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт»

В Ростове на протяжении девяти дней не могут найти пропавшего молодого человека. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде "Лиза Алерт" Ростовской области.

18-летний Николай Максимович Кудрявцев бесследно исчез 2 октября. Его местонахождение до настоящего времени остается неизвестным, на связь с родными он не выходит. Отчаявшиеся родственники обратились за помощью к волонтерам.

Рост пропавшего 163 сантиметра. У него плотное телосложение, русые волосы и серо-голубые глаза. На момент исчезновения он был одет в желтую футболку, камуфлированные штаны и белые кеды.

- Помогите найти человека. Нужна помощь добровольцев, - отмечается в сообщении.

Любую информацию попросили сообщать по телефону горячей линии 8(800)700-54-52 или 112.

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К поискам молодого человека присоединились добровольцы.