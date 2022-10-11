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Общество11 октября 2022 17:57

Донским автомобилистам напомнили об опасностях на дороге в непогоду

Из-за дождя увеличилось количество однотипных аварий
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
Донским автомобилистам напомнили об опасностях на дороге в непогоду.

Донским автомобилистам напомнили об опасностях на дороге в непогоду.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростовской области местных автомобилистов предупредили о возможных опасностях на дороге во время сильного дождя. Об этом сообщили в региональном департаменте по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Владельцев автомобилей настоятельно попросили при любых условиях соблюдать правила дорожного движения, следить за скоростным режимом и выдерживать безопасную дистанцию с другими машинами.

- Как только в Ростовскую область пришла ненастная погода на автодорогах резко возросло количество однотипных дорожно-транспортных происшествий, - отмечается в сообщении.

В случае возникновения экстренной ситуации, необходимо позвонить по телефону 112.

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