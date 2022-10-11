Ростовская область стала 41-й в рейтинге материального благополучия российских регионов. Фото: Ирина ПОТЕРЯ

Ростовская область оказалась на 41-й строчке рейтинга материального благополучия российских регионов. Он был составлен по данным 2021 года. Статистика была опубликована на сайте РИА Рейтинг.

- При составлении рейтинга учитывались следующие показатели: отношение медианных доходов населения к стоимости фиксированного набора потребительских товаров и услуг; среднемесячный объем вкладов (депозитов) и других привлеченных средств физических лиц в банках на одного жителя, - рассказали эксперты.

Кроме того обращалось внимание на долю населения, которое имеет доход ниже границы бедности, на количество семей, которые смогли приобрести квартиру в ипотеку, и наконец на дончан, имеющих доход более 60 тысяч рублей в месяц.

По данным рейтинга, донской регион смог набрать лишь 36,89 балла. Важно отметить, что этот показатель выше того, который был в прошлом году (33,01 балла).

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