Дорога к ростовскому садоводческому товариществу обойдется в 83,7 миллиона рублей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове запланировали построить дорогу к одному из садоводческих товариществ. На эти нужды планируется направить 83,7 миллиона рублей. Об этом сообщается на федеральном сайте госзакупок.

Конкурс был объявлен городской дирекцией по строительству объектов транспортной инфраструктуры. Все желающие принять в нем участие могут подать свои заявки до 12 октября. Затем конкурсная комиссия определит победителя, который займется строительством автомобильной дороги местного значения к садоводческому товариществу "Нефтяник".

Финансирование будет осуществляться из городского бюджета. Все работы должны быть выполнены в период с 31 октября 2022 года по 15 ноября 2023 года.

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Объект планируется завершить к 1 сентября следующего года.