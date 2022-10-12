Отключения света в Ростове-на-Дону 12 октября 2022 года: сотни горожан останутся без света

Новые отключения света анонсировали в Ростове. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Отключения света в Ростове-на-Дону 11 октября 2022 года: в городе сотням ростовчан предстоит остаться без электричества. Обесточивания затронут разные районы города. Воспользоваться электроприборами горожане не смогут на протяжении нескольких часов.

Это плановые отключения. Причиной станет проведение технических работ. Об этом сообщают на сайте в компании "Донэнерго".

В среду, 12 октября, с 9 до 14 часов света не будет на ул. Российская 1, 2-14; ул. Курчатова 2, 2А, 2Б, 4А.

С 9 до 15 часов отключения ожидают жителей ул. Красная 41; ул. Крупской 6-28, 1-39; пл. Рабочая 32А, 34А; просп. Стачки 120/73; ул. Шмидта 1-19, 2-18; ул. Мопра 72.

С 9 до 16 часов электричество отключат на ул. Листопадова 123-161, 98-174; ул. 1-я линия 77-89, 64-72; ул. 3-я линия 72, 74; ул. Н. Нольная 60-62, ул. Береговая 72, 99/91.

С 9 до 17 часов обесточат дома на ул. Российская 1, 2-14; ул. Курчатова 1А, 1Б, 1Д, 2, 2А; пер. Кузнецкстроевский 8-100, 7-83; просп. 40-летия Победы 256, 282/100, 282/87; ул. Тракторная 46, 48Б, 48И, 48К; ул. Плиева 2-50; пер. Ольховский 1-45, 6-66; просп. Театральный 123; ул. Черепахина 363; пер. Крепостной 183; ул. Горсоветская 1-35; ул. Пулковская 1-25, 2-26; ул. Сквозная 1-27, 2-26; ул. Гранитная 1-25, 2-28; пер. Дзержинского 1.

С 10 до 12 часов свет будет отключен в пер. Университетский 82; просп. Кировский 73/197, 75, 116; ул. Филимоновская 241/122; ул. Лермонтовская 185.

С 12 до 16 часов свет отключат в пер. Университетский 72-74, 82, 133; просп. Кировский 75, 116, 126; ул. Филимоновская 229-233, 186-196, 241/122; ул. Лермонтовская 181-197, 118-134; ул. Тельмана 96-98, 99-113.

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