В Ростове разыскивают мужчину с черной сумкой. Фото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт»

В Ростове десять дней разыскивают пропавшего мужчину. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде "Лиза Алерт" Ростовской области.

31-летний Алексей Сергеевич Землянсков бесследно исчез еще 1 октября. До настоящего времени его местонахождение остается неизвестным. На связь с родными он не выходит. Отчаявшиеся родственники обратились за помощью к волонтерам.

Рост пропавшего 180 сантиметров. У него нормальное телосложение, черные волосы и карие глаза. На момент исчезновения он был одет в черную куртку, черную футболку, синие джинсы, черные кроссовки и черную бейсболку. С собой у него была черная сумка.

- Помогите найти человека. Нужна помощь добровольцев, - отмечается в сообщении.

Любую информацию о пропавшем попросили сообщать по телефону горячей линии 8(800)700-54-52 или 112.

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