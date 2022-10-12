В Ростовской области по требованию прокуратуры привели в порядок детскую площадку. Фото: Андрей АБРАМОВ

В Неклиновском районе после поступления обращения проверили соблюдение требований закона при пользовании детскими площадками. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Ростовской области.

Правоохранители выяснили, что детская площадка, находящаяся на улице Привокзальной в селе Покровском была в очень плохом состоянии. На ней не было ударопоглощающего покрытия, а некоторые карусели и вовсе были поломаны. Но сельская администрация долго не обращала на это внимания и не принимала никаких мер для устранения нарушений.

- Прокуратурой главе органа местного самоуправления внесено представление. После его рассмотрения нарушения устранены, площадка приведена в надлежащее состояние, - говорится в тексте сообщения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Прокуратура начала проверку после стрельбы в районном суде Ростова.

Один из арестантов ранил двух человек и пытался сбежать.