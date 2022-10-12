В Ростове рецидивист лишил проводного интернета часть местных жителей. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Ростове местного жителя подозревают в краже. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

В местный отдел полиции обратился представитель одного из интернет-провайдеров и сообщил, что у них был украден магистральный кабель. Общая стоимость похищенного составила более 80 тысяч рублей.

Правоохранители незамедлительно взялись за поиски злоумышленника. Им оказался 42-летний ранее судимый местный житель. Он отрицать своей вины не стал и рассказал, что пробрался в телефонный люк и похитил оттуда кабель. Из-за этого часть местных жителей осталась без проводного интернета. Похищенное мужчина сдал на металлолом, а похищенные деньги потратил. Сейчас полиция выясняет его причастность к другим подобным преступлениям.

- В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - отметили в полиции.

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