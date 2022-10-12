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Происшествия12 октября 2022 7:28

В Ростовской области суд прекратил уголовное дело в отношении депутата

Меру наказания изменили на штраф, теперь это решение будет оспаривать прокуратура
Ангелина СКИБА
Апелляцию на вынесенное решение теперь должны рассмотреть в Ростовском областном суде

Апелляцию на вынесенное решение теперь должны рассмотреть в Ростовском областном суде

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области прекратили уголовное дело в отношении донского депутата, которого ранее обвинили в особо крупной краже. По итогам слушаний наказание для подозреваемого изменили на штраф. Эту информацию можно найти на сайте Шахтинского городского суда.

- Действия квалифицированы по пунктам статьи «Причинение имущественного ущерба собственнику путем обмана при отсутствии признаков хищения, совершенное группой лиц по предварительному сговору». Уголовное дело прекращено с назначением судебного штрафа, - говорится в сообщении.

В пресс-службе городского суда добавили, что весь «нанесенный ущерб был добровольно возмещен» самим подозреваемым и его предполагаемым сообщником.

Известно, что решение инстанции собираются обжаловать сотрудники шахтинской прокуратуры. Специалисты уже обратились с апелляцией в Ростовский областной суд.

Предварительно, уголовное дело в отношении депутата и еще одного подозреваемого было возбуждено два года назад. По версии следствия, двое мужчин пользовались компьютерной программой, через которую вносили исправления в работу газовых счетчиков.

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